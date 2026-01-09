Скандал в святой обители: как власти силой навязали церкви священника-изгоя

В церкви Сурб Аствацацин в Талине (Арагацотнская область, Армения) был проведен обряд очищения. Причиной стала служба 6 января, в которой вопреки канонам участвовал лишенный сана иерей Арамаис Тахмазян, сообщает ЮФ.

В день Рождества сторонники премьер-министра Никола Пашиняна и глава местной общины Таврос Сапеян не допустили к проведению литургии законных священников Арагацотнской епархии, настояв на участии в богослужении лица без духовного сана.

Настоятель церкви Сурб Ованнес в Бюракане, иерей Вртанес Багалян, осудил инцидент, назвав его частью антицерковной борьбы, организованной местными властями. Адвокат Ара Зограбян высказал мнение, что церковь оказалась под прицелом государства. Ситуация развивается на фоне общего обострения отношений между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью.

