Скандально известного актера Панина убрали из базы розыска на Украине

Панин был объявлен в розыск Украиной в 2015 году вместе с певицей Юлией Чичериной. Их обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. Теперь же в этой базе находится только Чичерина, никаких сведений о Панине там нет. Судя по всему, украинская спецслужба учла, что Панин находится в розыске в России, он также заочно осужден на шесть лет лишения свободы за оправдание действий ВСУ и антироссийские высказывания.

Ранее стало известно о долгах, оставленных Паниным в России. Он оказался в центре внимания судебных органов, задолжав государству не менее 411 тыс. руб. Большая часть долгов актера связана с непогашенными кредитами. В отношении Панина уже открыли три исполнительных производства, два из которых касаются задолженности по кредитным платежам. Однако, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, эти производства были прекращены.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.