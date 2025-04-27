Стало известно о долгах, оставленных Паниным в России

Российский актер Алексей Панин* оказался в центре внимания судебных органов, задолжав государству не менее 411 тыс. руб. Об этом стало известно ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, большая часть долгов актера связана с непогашенными кредитами. В отношении Панина уже открыли три исполнительных производства, два из которых касаются задолженности по кредитным платежам. Однако, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, эти производства были прекращены.

Кроме финансовых проблем, в сентябре 2024 года Панин был заочно признан виновным в публичном оправдании терроризма. Суд постановил отправить актера в тюрьму на шесть лет. Также ему запретили администрировать сайты в течение трех лет после отбытия наказания.

Из материалов уголовного дела известно, что Панин разместил в соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Также артист осуждал проведения специальной военной операции (СВО) и критиковал действия российских властей.

Ранее сообщалось, что российский актер Алексей Панин захотел вернуться на Родину.

*признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень экстремистов и террористов.