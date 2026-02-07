Скандальное признание биатлониста Тихонова: «Мне угрожали расстрелом, если выиграю Олимпиаду»

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, в интервью спортивному изданию поделился воспоминаниями о психологическом давлении, которое он испытывал на пике карьеры. Об этом он сообщил в беседе с изданием «ВсеПроСпорт».

В преддверии Олимпийских игр, где он в составе сборной боролся за свою четвертую золотую медаль, ему поступили серьезные угрозы. По словам Тихонова, анонимные представители из США предупредили его, что в случае подъема на подиум его может ждать расправа.

Несмотря на эти запугивания, спортсмен вместе с партнером по команде Владимиром Аликиным принял решение выйти на старт, будучи готовым сражаться за страну до конца. Как отметил чемпион, в тех условиях можно было ожидать любого развития событий, но соревнования для него прошли успешно и без внештатных ситуаций.

Своим рассказом Тихонов подчеркнул важность психологической стойкости для атлетов высшего уровня.

