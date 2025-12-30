Скандальному блогеру Маркаряну грозит до пяти лет за реабилитацию нацизма

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении блогера Арсена Маркаряна, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

Маркарян обвиняется в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением памяти защитников Отечества. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. «в» ч. 2 той же статьи (оскорбление памяти защитников Отечества). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2025 года блогер разместил в интернете видеозапись, содержащую оскорбительные высказывания в адрес Героя Советского Союза Александра Матросова.

Кроме того, в одном из мессенджеров он опубликовал материал, в котором содержались утверждения, оправдывающие идеологию нацизма.

Напомним, Маркаряна задержали в конце августа в городе Кубинка Московской области. Он пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля. Изначально на допросах блогер заявлял, что не узнает себя на опубликованных видео, однако впоследствии полностью признал свою вину.

Помимо основного обвинения, в ноябре 2025 года Маркарян был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 15 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств — блогер опубликовал видео, в котором рассказывал о свойствах одного из психотропных веществ.

Арсен Маркарян известен в сети как автор популярного курса под названием «База», ориентированного на мужскую аудиторию. В своих публикациях он нередко критиковал военные действия и политику российских властей. На блогера в одной из соцсетей подписаны около 1 млн человек.

Ранее суд приговорил бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова к 11 годам.