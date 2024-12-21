Скандальный певец Шарлот намерен избежать семилетнего срока

Адвокат Алексей Лапузин, представляющий интересы российского певца Эдуарда Шарлота*, заявил «Газете.Ru» , что гособвинение запросило максимальное наказание для его подзащитного «несправедливо» и даже «незаконно».

Гособвинитель запрашивает для Эдуарда Шарлота лишение свободы на срок 7,5 лет по трем обвинениям. Кроме того, на певца хотят повесить штрафы на сотни тысяч рублей. Юрист удивился намерению следствия, отметив, что он и знаменитость будут добиваться освобождения в случае назначения реального срока.

«По статьям о неуважительных сведениях о Дне Победы и о георгиевской ленте гособвинитель запросил фактически максимум — по 4 года и 11 месяцев при максимуме в 5 лет. А по статье об оскорблении чувств верующих — 299 тыс. рублей штрафа при максимуме в 300 тыс. рублей. По совокупности попросил назначить лишение свободы в исправительной колонии колонии общего режима на 7 лет и 5 месяцев и штраф 299 тыс», — напомнил юрист.

Следующее заседание, где могут объявить приговор Шарлоту, назначено на 27 декабря. От суда будет зависеть, проведет ли певец Новый год в колонии или будет отпущен домой. В настоящий момент Эдуард и его адвокат надеются на справедливый суд.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот заявил о полученном от церкви прощении за оскорбление чувств верующих.

*Росфинмониторинг внес Шарлота в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму