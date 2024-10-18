Певец Шарлот заявил, что церковь простила его за оскорбление чувств верующих

Певец Эдуард Шарлот* сообщил, что церковь простила его за оскорбление чувств верующих. Видеоролик с ним опубликовал SHOT.

18 октября Шарлота доставили в Самарский областной суд в рамках судебного разбирательства, связанного с несколькими тяжкими обвинениями.

Певец утверждает, что получил положительный ответ на свое видеопокаяние и попросил суд учесть это при рассмотрении его дела. Ранее скандально известный певец прибил фотографию патриарха и крест к дереву.

На первом заседании по делу, согласно данным SHOT, присутствовал отец Шарлота* Валерий, который раньше отрекался от сына из-за его антироссийских взглядов. Теперь же семья утверждает, что их сын осознал свои ошибки и раскаялся, а свои действия он совершил из-за юношеской глупости.

Против было возбуждено пятое уголовное дело. По информации источника, новое дело связано с пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ, (унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет). Наиболее серьезное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

26-летнему музыканту Эдуарду Шарлоту может грозить до семи лет лишения свободы. В отношении него ранее завели четыре уголовных дела по трем статьям — о реабилитации нацизма, повреждении официального документа и оскорблении чувств верующих».

По информации ТАСС, певец частично признал свою вину по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила въезд дизайнеру Артемию Лебедеву и комику Валерию Пономаренко.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.