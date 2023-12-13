Скандальный продюсер заступился за Милохина после критики Соловьева

Андрей Разин обратился к Владимиру Соловьеву, который ополчился на молодого артиста и тиктокера.

Известный ведущий уже не первый месяц вспоминает Милохина не самыми добрыми словами. Ведь еще пару лет назад рэпер был желанным гостем на любой передаче в России, а теперь уехал из страны и присоединился к списку звезд-беглецов.

Немилость журналиста не оценил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Он посчитал, что Соловьев напрасно ругает 22-летнего Даню, пишет издание «Утро.ру».

«Соловьев — хороший человек, умный, у него много детей, но так нападать на детдомовского пацана, на Даню Милохина, нельзя. Володя, так нельзя!» - высказался на своем канале Разин.

Увидевшие ролик россияне не поверили продюсеру. Они посчитали, что тот ищет пиара. Ведь когда-то Разин и сам попадал в крупные скандалы. Фанаты Шатунова припомнили, как продюсер давил на певца, а также пытался отнять права на песни у других артистов.

Отметим, что Андрей Разин также не проживает в России, как и Даня Милохин. Он уехал в США, откуда и публикует контент.