Наталья Водянова впервые после шестых родов вышла на подиум в Китае

VOICE: 44-летняя Водянова впервые после рождения шестого ребенка вышла на подиум

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя супермодель Наталья Водянова впервые после рождения шестого ребенка вернулась на подиум, сообщает VOICE. Топ-модель приехала в Китай и приняла участие в ежегодном модном шоу в Сучжоу.

Тема показа стали смелые сочетания. Водянова прошла по подиуму в черном кутюрном платье бренда Miss Sohee. У наряда был полупрозрачный кружевной верх и пышная юбка, а сам образ не предполагал бюстгальтера. Дополнили его бриллиантовые украшения и туфли на шпильке.

После показа Водянова пообщалась с Алисой Вольской — бывшей главой французского офиса фонда «Обнаженные сердца». Затем модель стала специальной гостьей гала-ужина швейцарского бренда люксовой косметики и биодобавок.

Для мероприятия Наталья выбрала нежно-голубое платье Zuhair Murad с открытыми плечами и высоким разрезом на бедре. Образ дополнили туфли в тон и золотые украшения.

Напомним, у Натальи трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом. Супруги расстались в 2011 году. Позже Водянова создала новую семью с французским бизнесменом Антуанои Арно и родила от него еще троих детей.

Ранее модель Наталья Водянова обратилась к российским женщинами.

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