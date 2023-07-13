Скандальный шоумен заявил, что готов вылечить алкоголизм МакSim «проверенным способом»

Скандальный шоумен Стас Барецкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил, что готов бесплатно избавить певицу МакSим от алкогольной зависимости.

По его словам, у него есть старый, «проверенный еще на депрессии певца Данко способ» лечения любых душевных болезней. Он, утверждает Барецкий, сработает и на МакSим.

«Мы ее положим в гроб и закапаем примерно на 30 минут. Дышать она в этот момент будет через шланг. Мы ее потом выкопаем. После такой процедуры человек осознает, что жизнь одна, и практически возрождается из пепла!» — рассказал шоумен.

Вся процедура, как обещает Барецкий, будет проходить в максимально реалистичных условиях.

Ранее сообщалось, что скандальный шоумен собрался возродить услугу, популярную в 90-е годы.