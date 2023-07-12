«Вынимаем из могилы и передаем»: Стас Барецкий собирается возродить услугу, популярную в 90-е

«Переезды» могут быть доступны не только живым людям. Скандально известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий поделился своими смелыми планами — он хочет сдавать в аренду места на кладбищах.

Предполагается, что те, кто хочет спать вечным сном на погостах получше, но не имеют на это средств, смогут таким образом временно занять более бюджетные места. А потом их тела перезахоронят родственники.

Как рассказал бизнесмен, такая идея пришла к нему в голову после того, как он ознакомился с данными опросов в закрытых группах ритуальных агентов. Барецкий отметил, что сейчас около трети россиян живо интересуются арендой могил. На фоне этого президент Союза профессиональных ритуальных агентов решил организовать особую услугу.

«На самом деле, мы в 90-е так делали, это пользовалось спросом. Конечно, среди известных людей, которые должны были быть похоронены в хорошем месте, с помпой — топ-менеджеров и прочих. Эта услуга, думаю, и сейчас будет востребована», — заявил Барецкий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шоумен планирует заключать с желающими воспользоваться услугой договор на определенный срок. По его истечению тело умершего будут забирать и хоронить заново родные.

«Естественно, мы это тело эксгумируем, вынимаем из могилы и передаем родственникам или тем, с кем заключен договор. А дальше все на рассмотрение хоронивших!» — объяснил условия Барецкий.

Звезда 90-х работает не только с элитными московскими кладбищами, но и с более бюджетными.

«На Ваганьковском кладбище месяц захоронения будет стоить 200-300 тыс. рублей! В Мытищах или Химках — от 20 тыс., в зависимости от срока аренды могилы. Но есть у нас могилы и от пяти тыс. рублей. Будут у нас и могилы в аренду с дальнейшим выкупом для тех, кто не может оплатить похороны усопшего сразу. Своеобразная ипотека», — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что Барецкий хочет запустить электричку из Москвы к замку Пугачевой.