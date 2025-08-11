Скандальный треугольник: Собчак назвала неожиданную причину развода SHAMAN

Телеведущая Ксения Собчак приоткрыла завесу тайны над причинами развода популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) с его второй женой Еленой Мартыновой. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на блог «Кровавая барыня».

Журналистка заявила, что настоящей причиной расставания могла стать дочь олигарха Михаила Кенина Мишель. По информации Собчак, музыкант приобрел помолвочное кольцо для девушки и даже сделал ей предложение, но свадьба не состоялась.

Мишель Кенина, фигурирующая в этой истории, ведет закрытый образ жизни. Единственным публичным упоминанием о ее связи с музыкантом стало видео с концерта SHAMAN на ее странице в соцсети. Где она живет также неизвестно. Предполагают, что постоянно девушка находится в Москве, Лондоне или Дубае.

Любопытно, что это же кольцо, как утверждает телеведущая, позже досталось нынешней невесте SHAMAN — Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. Собчак похвалила исполнителя за экономный подход.

Напомним, что официально Дронов объяснил развод с Мартыновой, с которой прожил семь лет, чрезмерной занятостью обоих супругов. Однако позже певец публично признался в отношениях с Мизулиной во время своего концерта, вызвав бурную реакцию зала.

SHAMAN воспитывает 11-летнюю дочь Варвару от первого брака с учительницей музыки Мариной Рощупкиной. Певец признавался, что их брак распался из-за переезда в Москву и напряженного гастрольного графика. Теперь внимание публики приковано к новому роману артиста — поклонники гадают, когда состоится свадьба с Мизулиной.

Ранее психолог Абравитова предположила, что Мизулина уйдет от Shaman, если он не позовет ее замуж.