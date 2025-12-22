Скандальный врач удалила из соцсетей видео с оскорблениями в адрес беременных

В Адлере завершилась одна из самых резонансных медицинских историй последнего времени. Гинеколог Валерия Мезенцева, оказавшаяся в центре скандала из-за оскорбительных высказываний в адрес беременных пациенток, уволилась из государственной клиники. Информацию об этом распространили в Telegram-каналах.

Поводом для увольнения стало видео, которое врач опубликовала в ноябре 2025 года в ответ на жалобы местных жительниц. В своем обращении Мезенцева допустила уничижительные выражения, назвав обратившихся к ней женщин «шавками» и личностями «низкого социального уровня». Позднее ролик был удален, а сама гинеколог принесла извинения, объяснив свою реакцию сильной усталостью.

Тем не менее, инцидент получил широкий общественный резонанс и привлек внимание надзорных органов. Министерство здравоохранения Краснодарского края инициировало служебную проверку, по итогам которой поведение Мезенцевой было официально признано грубым нарушением норм медицинской этики и деонтологии. Однако к моменту завершения разбирательства врач уже подала заявление об уходе по собственному желанию.

В беседе с журналистами Валерия Мезенцева призналась, что причиной ее решения уйти из профессии стала масштабная травля в социальных сетях, развернувшаяся после публикации скандального видео. При этом гинеколог не намерена оставлять ситуацию без ответа — в настоящее время она готовит пакет документов для обращения в суд с исками к своим оппонентам.