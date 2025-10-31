Скандалы и связи в суде: ТСН заставило жителей платить миллионы рублей ни за что

В кузбасском поселке Загорский Новокузнецкого округа разгорается масштабный конфликт между жителями 25 домов и руководством товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Загорские усадьбы», сообщает VSE42.Ru .

По информации издания, собственники обвиняют председателя товарищества в систематическом самоуправстве и требуют ликвидации организации, которая выставляет счета на 2 млн рублей с 25 домов за услуги, либо не оказывавшиеся, либо дублирующие муниципальные функции. По словам жителей, зимнюю очистку дорог, уже находящихся на балансе муниципалитета, проводит компания, принадлежащая мужу председателя ТСН.

Практическая проблема усугубляется юридическим тупиком: хотя полиция подтвердила, что 80% поступлений ТСН идет на зарплаты управленцев и лишь 10% на обслуживание поселка, это не помогло разрешить ситуацию.

Жители провели собрание, где более 51% проголосовали за ликвидацию товарищества, но председатель через суд заблокировала процесс. По заявлению людей, в суде у председателя якобы есть связи, потому «все решения принимаются в ее пользу».

9 декабря должен состояться ключевой судебный процесс, от которого зависит, смогут ли жители освободиться от непосильных платежей или будут вынуждены продолжать оплачивать необоснованные счета, демонстрируя системную проблему в регулировании ТСН в сельской местности.

