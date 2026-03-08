Сканер в кармане: экспресс-тест CRISPR научили находить сифилис и гонорею за час

В мире начинается новая эра экспресс-диагностики инфекций, передающихся половым путем. Группа австралийских исследователей представила устройство, которое способно за один час по образцу биоматериала идентифицировать четыре самых распространенных заболевания и даже определить, насколько опасны микробы в конкретном случае. Об этом сообщает портал «Хайтек+» .

Речь идет о портативном приборе, который может работать прямо в кабинете врача, избавляя пациентов от мучительного ожидания лабораторных результатов. В основе разработки лежит знаменитая технология редактирования генов CRISPR. Ученым удалось «натренировать» молекулярный механизм на поиск ДНК и РНК четырех ключевых патогенов: бледной трепонемы (возбудителя сифилиса), а также бактерий, вызывающих хламидиоз, гонорею и вирус генитального герпеса.

Как сообщается на официальном портале Института Питера Доэрти (Мельбурн), тест работает на материале мазка или простого образца мочи. Но главная «фишка» методики не только в скорости. Разработка позволяет одновременно выявлять все четыре инфекции в одной пробирке, что критически важно, поскольку симптомы этих заболеваний часто маскируются друг под друга.

«Результаты доступны менее чем за час на полностью портативном устройстве», — прокомментировал соавтор работы Мэтью О’Нил.

Особую ценность новинке придает способность выявлять резистентность к антибиотикам у гонококка. На фоне глобального роста устойчивости бактерий к лекарствам это свойство теста может спасти жизни и предотвратить развитие тяжелых форм заболевания. В ходе испытаний точность диагностики составила от 97 до 100% при подтверждении отрицательных результатов, что гарантирует безопасность назначения терапии.

Сегодня перед врачами часто стоит дилемма: сифилис и герпес могут выглядеть почти одинаково, но лечатся совершенно по-разному. Кроме того, нередки случаи, когда у пациента, пришедшего с одной инфекцией, находят и другую, скрытую. Новый тест позволяет за один визит разложить все по полочкам. Вместо того чтобы отправлять пациента домой и ждать анализов несколько дней, доктор сможет сразу поставить точный диагноз и выписать рецепт, что не только ускоряет выздоровление, но и разрывает цепочку распространения инфекции.

