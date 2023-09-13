«Скажите маме, чтобы много не плакала»: солдат СВО приснился брату

Алишер Ашуров вырос в многодетной семье в небольшом селе Алтайского края. Парень сам пошел в армию после школы и остался на контракте. Он также звал к себе братишку, который был на два года младше него.

Как вспоминает мать братьев Джамила, Алишер звонил младшему: «Давай заключишь контракт, и я тебя заберу в свое отделение, будем вместе работать». Но не сложилось: старший брат погиб на СВО, а младший остался дома.

«Младший сын уже отслужил в армии. У меня муж — инвалид первой группы, и дочка младшая тоже инвалид. Из-за этого его и не взяли. В военкомате даже сказали: «Один совсем пропал, этого не возьмем». Он сейчас живет рядом со мной, ему купили домик неподалеку, и сын за нами ухаживает», — делится Ашурова с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вот уже год и четыре месяца, как Алишер погиб на передовой, но матери он даже ни разу не снился. Братьям и сестре боец приходил во сне и говорил, что у него все хорошо: «Скажите маме, чтобы много не плакала. Я живой».

«Ребятишки мои видят его во сне, а я — нет. Эх, таких детей, как он, не бывает на свете. Если я, например, поругаюсь с мужем, Алишер мне звонит каждые 10 минут: «Мам, успокойся, все будет хорошо». Переживал за меня. А когда уезжал на фронт, то позвонил младшему сыну и велел ехать ко мне: «Папа болеет, а ты им будешь помогать», — подчеркивает Джамила.

Друзья и сослуживцы Алишера рассказывали родителям, каким Ашуров был бесстрашным воином. Он постоянно сидел в танке и улыбался.

Но прослужил на фронте командир всего два месяца. Ранее мы писали о том, как он погиб на передовой.