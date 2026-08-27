Сказка без конца: как финансовый тупик и долги заблокировали подключение газа в Костроме

Жители центральных улиц Костромы пожаловались на длительные отключения газоснабжения: один из домов на улице Комсомольской остается без газа с мая 2025 года, а дом на Привокзальной — уже более трех лет. В городской администрации и управляющих компаниях объяснили ситуативную задержку отсутствием вентканалов, недопуском сотрудников в квартиры и проблемами со сбором средств на ремонт, пишет Логос.

Причины отключения и ситуация на улице Комсомольской, 27

По словам жителей муниципального дома № 27 по улице Комсомольской, подачу газа приостановили в мае 2025 года. Несмотря на то что жильцы обустроили вентиляционные каналы, повторный запуск газа сорвался:

Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» не смогли провести подключение из-за отсутствия доступа в часть квартир.

В настоящее время управляющая компания «Система-мастер» направила повторную заявку на подключение дома к сети.

Трехлетний кризис на улице Привокзальной, 10

Жители дома № 10 по улице Привокзальной остаются без голубого топлива более трех лет из-за отсутствия конструктивных вентканалов в одной из частей здания.

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