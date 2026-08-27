Сказка без конца: как финансовый тупик и долги заблокировали подключение газа в Костроме
В Костроме дома на Комсомольской и Привокзальной годами остаются без газа
Жители центральных улиц Костромы пожаловались на длительные отключения газоснабжения: один из домов на улице Комсомольской остается без газа с мая 2025 года, а дом на Привокзальной — уже более трех лет. В городской администрации и управляющих компаниях объяснили ситуативную задержку отсутствием вентканалов, недопуском сотрудников в квартиры и проблемами со сбором средств на ремонт, пишет Логос.
Причины отключения и ситуация на улице Комсомольской, 27
По словам жителей муниципального дома № 27 по улице Комсомольской, подачу газа приостановили в мае 2025 года. Несмотря на то что жильцы обустроили вентиляционные каналы, повторный запуск газа сорвался:
- Специалисты «Газпром газораспределение Кострома» не смогли провести подключение из-за отсутствия доступа в часть квартир.
- В настоящее время управляющая компания «Система-мастер» направила повторную заявку на подключение дома к сети.
Трехлетний кризис на улице Привокзальной, 10
Жители дома № 10 по улице Привокзальной остаются без голубого топлива более трех лет из-за отсутствия конструктивных вентканалов в одной из частей здания.
Ключевые проблемы объекта:
- Самостоятельный ремонт: Собственники частично выполнили монтаж вентиляции за свой счет.
- Финансовый тупик: Частичное подключение требует дополнительной оплаты, однако собрать нужную сумму со всех жильцов не удается из-за должников.
- Реагирование властей: Управление ЖКХ передало информацию в управляющую компанию для принятия мер по скорейшему восстановлению услуги.