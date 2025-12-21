«Сказка становится ближе». В Узбекистане обсуждают строительство собственного Диснейленда и креативного парка

В Узбекистане может быть построен собственный аналог Диснейленда. Этот масштабный проект стал ключевой темой переговоров между администрацией президента Узбекистана и руководством компании The Walt Disney.

Встреча главы администрации Саиды Мирзиеевой с вице-президентом Disney Хаймой Вашингтоном открыла перспективы не только для строительства парка развлечений, но и для создания креативного кластера Cinema Park с льготами для международных инвесторов. Важным преимуществом для российских туристов может стать безвизовый режим, в отличие от поездок в американские парки Disney.

«Мы планируем совместно подготовить новое поколение аниматоров и режиссеров. Господин Вашингтон проявил большой интерес к нашим реформам и выразил готовность поддержать инициативы», — отметила Мирзиеева.

В рамках сотрудничества также запланирован запуск детского телеканала на национальном языке и обсуждается открытие в Узбекистане центральноазиатского представительства Disney.

Ранее сообщалось о том, что иностранцы стали чаще приезжать в Новосибирскую область из Узбекистана и Китая.