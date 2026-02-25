Сказочное место у леса и реки: в Белоруссии продают целую деревню с жителями задаром

Рядом с литовской границей продается частная деревня с тремя домами, электричеством и живописными видами. Цена вопроса — чуть более 10 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости .

На северо-западе Белоруссии, неподалеку от границы с Литвой, продается частная деревня с необычным названием Веселуха. Объявление о реализации населенного пункта появилось на профильных интернет-площадках.

Выставивший объект владелец ранее планировал организовать в этом месте агроусадьбу, однако по ряду причин отказался от задумки. Деревня расположена в экологически чистой и уединенной зоне, всего в 5 километрах от города Поставы и примерно в 20 километрах от литовской границы. Поселение находится на опушке леса вблизи реки.

В состав продаваемого имущества входят три нежилых строения. Участок обеспечен электричеством, на территории имеется колодец. Система канализации отсутствует, а отопление в домах предполагает использование печей.

Цена за объект установлена в размере 30 тысяч белорусских рублей, что по текущему курсу эквивалентно приблизительно 10 524 долларам США.