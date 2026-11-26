В селе Осташево Волоколамского округа 25 ноября, в преддверии Дня матери, в местном доме культуры прошла встреча с семьями участников спецоперации ВС РФ. Среди гостей были матери, жены и дети военнослужащих, а также близкие погибших бойцов.

Программа получилась теплой и неформальной: за чашкой чая люди общались, делились переживаниями и поддерживали друг друга. Центральным моментом стал творческий мастер-класс — мамы вместе с детьми мастерили новогодние елочные игрушки в виде сказочных домиков, украшая их стразами, наклейками и другими декоративными деталями.



С наступающим праздником женщин поздравила заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова. По ее словам, матери заслуживают особой благодарности за воспитание сыновей, проявивших мужество.



Большакова напомнила о действующих региональных и муниципальных мерах поддержки для военнослужащих и их родных и заверила, что в администрации всегда готовы помочь в решении любых вопросов. Атмосферу вечера дополнили музыкальные и поэтические номера от местных артистов.