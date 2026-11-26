Регулярные ночные пробуждения из‑за потребности сходить в туалет — проблема, которая кажется многим бытовой и безобидной. Однако, как предупредил в беседе с изданием REGIONS врач‑хирург, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, такой симптом может сигнализировать о серьезных угрозах для здоровья и даже жизни.

«Но здесь есть один важный момент. Это не означает, что сами походы в туалет приводят к смерти. Просто частые ночные забеги могут указывать на заболевания, о которых человек даже не подозревает. Например, сахарный диабет, нарушения работы сердца и даже апноэ сна — состояние, при котором во сне периодически нарушается дыхание», — подчеркивает уролог.

По словам специалиста, распространенная ситуация, когда человек вынужден вставать по 3–4 раза за ночь, приводит к выраженному ухудшению самочувствия: утром люди чувствуют себя разбитыми, а хроническая нехватка полноценного отдыха становится устойчивой проблемой.

«И грустно, что многие считают это нормой. Возраст, простата, много воды выпил перед сном… Что тут такого?», — отмечает доктор.

При этом масштабный научный обзор, включивший данные 33 исследований, демонстрирует тревожную статистику: у пациентов с никтурией (так в медицине называют частые ночные мочеиспускания) относительный риск преждевременной смерти оказался выше на 78 %, а вероятность столкнуться с хроническим недосыпом и низким качеством сна возрастала в три раза.

Как уточнил Марк Гадзиян, причины такого состояния могут существенно различаться в зависимости от пола пациента и нередко указывают на серьезные патологии. У мужчин подобные симптомы нередко связаны с заболеваниями мочеполовой системы: среди наиболее распространенных причин — простатит, аденома или рак простаты, а также стриктура уретры. У женщин к частым ночным позывам могут приводить такие состояния, как гиперактивный мочевой пузырь, интерстициальный цистит либо опущение органов малого таза.

«А иногда человек вообще просыпается не из-за желания помочиться, а из-за нарушения сна, и только потом идет в туалет. То есть все намного сложнее, чем кажется, поэтому не нужно списывать все на возраст», — поясняет врач.

При этом врач подчеркивает: единичный ночной подъем не должен становиться поводом для паники. Опасным сигналом служит именно регулярность симптома — когда пробуждения происходят постоянно и систематически нарушают нормальный цикл сна. В таких случаях, по словам Гадзияна, откладывать визит к врачу не стоит: своевременное обследование позволяет выявить причину и начать необходимые меры.

Специалист призывает не игнорировать этот симптом и рассматривать его как повод для консультации с профильным врачом. Ранняя диагностика патологий, вызывающих никтурию, способна существенно снизить риски для здоровья и улучшить качество жизни пациента.

«Если вы регулярно просыпаетесь по несколько раз и не высыпаетесь, то это повод задуматься и обратиться к врачу», — резюмировал собеседник REGIONS.

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