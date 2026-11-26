Жители Павлово-Посадского округа пережили несколько часов напряженной виртуальной осады: в местных социальных сетях с невероятной скоростью начал распространяться снимок, запечатлевший упитанного бурого медведя. Хищник, как утверждали авторы публикации, абсолютно невозмутимо разгуливал по улице деревни Семеново. Изображение мгновенно собрало сотни репостов, став поводом для бурной дискуссии среди пользователей, сообщил REGIONS.

Реакция аудитории разделилась на два полярных лагеря. Одна часть местных жителей всерьез обеспокоилась безопасностью домашних питомцев и детей, призывая друг друга к осторожности.

«Сидите дома, хищник вышел к людям перед спячкой!» — цитировали встревоженные граждане в пабликах.

Другая половина комментаторов отнеслась к ситуации с изрядной долей юмора, предположив, что косолапый просто вышел проверить качество уборки снега в населенном пункте. Или же пошутив, что зверь забыл дорогу к берлоге и теперь пытается найти навигатор.

Однако, как это часто бывает в эпоху цифровых технологий, сенсация оказалась лишь плодом сетевого творчества. Чтобы установить истину и оценить реальность лесной угрозы, корреспондент REGIONS обратился за официальными разъяснениями в администрацию Павлово-Посадского округа. Согласно полученной информации, панике не место: как пояснила заместитель начальника отдела по работе с населением Елена Моисеенко, данная фотография не имеет абсолютно никакого отношения к деревне Семеново.

«В кадре запечатлена совсем другая локация — урочище Троица-Чижи в районе деревни Часовня. Более того, сам снимок — чистый цифровой монтаж. Эта живописная сельская панорама уже не первый раз становится холстом для шутников: ранее интернет-умельцы уже „селили“ на этой же дороге стаю пингвинов и других экзотических зверей», — прокомментировала Моисеенко.

По словам специалиста, подмосковные медведи давно и крепко спят в своих берлогах, а гуляющий по деревне зверь оказался очередной сетевой мистификацией. Таким образом, жители Павловского Посада могут выдохнуть: реальный хищник сейчас не представляет опасности, в отличие от вирусного контента, который способен напугать любого.

Ранее сообщалось, что 67-летний охотник погиб в Тарском районе после нападения медведя.