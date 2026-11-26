43-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о планах на пополнение в семье. Артистка воспитывает двух дочерей, однако не исключает, что в будущем сможет стать приемной мамой.

В интервью spb.kp.ru исполнительница призналась, что по-прежнему рассматривает возможность усыновления ребенка. При этом в ближайшее время делать такой шаг она не собирается.

«Такие решения должны приходить в свое время, когда ты внутренне чувствуешь, что готов к этому», — сказала Марина.

Напомним, певица воспитывает двух дочерей: старшей — 17 лет, она родилась в браке с Алексеем Луговцовым. Младшей — 12 лет, ее отец — бизнесмен Антон Петров.

Пока МакSим сосредоточена на воспитании дочерей, но от идеи однажды принять в семью еще одного ребенка не отказывается.

Ранее комик Дмитрий Журавлев заговорил о пополнении в семье.