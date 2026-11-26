Длительный прогрев двигателя на холостых оборотах вредит современным автомобилям, а для начала поездки достаточно подождать около минуты. Об этом сообщает GLAVNY.TV со ссылкой на интервью эксперта Хлебушкина журналу «За рулем» .

Специалист отметил, что в мороз моторное масло густеет, но масляный насос работает эффективнее при движении, чем на холостом ходу, а современные синтетические масла сохраняют текучесть при морозах до −30 °C и начинают циркулировать за несколько секунд. Владельцам турбированных моторов эксперт рекомендовал трогаться спустя 30–60 секунд после запуска, когда обороты падают до 800–1000 об/мин, а первые километры ехать в щадящем режиме, удерживая обороты в пределах 2000: долгий холостой ход не прогревает турбину, тогда как ее подшипники при низком давлении испытывают масляное голодание. Кроме того, лишний прогрев увеличивает расход топлива и способствует появлению нагара на деталях мотора, особенно в двигателях с непосредственным впрыском.

Правила зимнего запуска и запреты

Эксперт также дал рекомендации по запуску автомобиля после долгой стоянки и напомнил об ограничениях: