Почему длительный прогрев двигателя вредит автомобилю: советы эксперта Хлебушкина по запуску зимой
«За рулем»: прогрев авто открытым огнем и аэрозолями зимой грозит поломкой
Длительный прогрев двигателя на холостых оборотах вредит современным автомобилям, а для начала поездки достаточно подождать около минуты. Об этом сообщает GLAVNY.TV со ссылкой на интервью эксперта Хлебушкина журналу «За рулем».
Специалист отметил, что в мороз моторное масло густеет, но масляный насос работает эффективнее при движении, чем на холостом ходу, а современные синтетические масла сохраняют текучесть при морозах до −30 °C и начинают циркулировать за несколько секунд. Владельцам турбированных моторов эксперт рекомендовал трогаться спустя 30–60 секунд после запуска, когда обороты падают до 800–1000 об/мин, а первые километры ехать в щадящем режиме, удерживая обороты в пределах 2000: долгий холостой ход не прогревает турбину, тогда как ее подшипники при низком давлении испытывают масляное голодание. Кроме того, лишний прогрев увеличивает расход топлива и способствует появлению нагара на деталях мотора, особенно в двигателях с непосредственным впрыском.
Правила зимнего запуска и запреты
Эксперт также дал рекомендации по запуску автомобиля после долгой стоянки и напомнил об ограничениях:
- подготовка к пуску: перед запуском следует выключить все электроприборы, включая фары и обогревы, на механике выжать сцепление и не нажимать педаль газа, поскольку смесь регулирует электронный блок управления;
- работа стартера: включать стартер нужно не дольше 10 секунд, выдерживая паузы по 30 секунд между попытками;
- опасные приемы и штрафы: специалист предостерег от применения аэрозолей «быстрый старт» и открытого огня, повреждающих узлы машины, а также напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге стоянка с работающим двигателем в жилой зоне дольше пяти минут влечет штраф до 3000 рублей.