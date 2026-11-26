Специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в ряде округов на 10 региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в Луховицах вблизи остановки «Репинский пруд», в Кашире в микрорайоне Ожерелье у остановки «Школа № 5», в Одинцово в городе Кубинка на улице Армейской и в Люберцах в городе Дзержинский на улице Бондарева.

Помимо этого, «лежачие полицейские» отремонтировали в Дмитрове в поселке Василево и селе Трехсвятское, в Орехово-Зуево в деревне Иванцево, в Зарайске в деревне Кобылье, в Кашире в поселке Новоселки и в Красногорске в поселке Архангельское.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.