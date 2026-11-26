Из-за дождей и засухи в этом году жители регионов жалуются на быструю порчу картофеля. Эксперты разобрали популярные советы по хранению и назвали рабочие способы.

Чеснок в масле. Долгое хранение опасно из-за ботулизма — ученые советуют держать такой чеснок в холодильнике максимум четыре дня. Вариант с обработкой раствором перекиси, уксусной и надуксусной кислот в пластиковой банке у испанцев работал до четырех месяцев, но ученые рекомендуют ограничиться неделей.

Помидоры в банке со свечой. Огонь гаснет раньше, чем выгорает весь кислород, поэтому плоды все равно портятся. Спелые томаты лучше держать в прохладе или недолго в холодильнике.

Огурцы в сыром яичном белке. Даже в идеале огурцы лежат не дольше двух недель (писал РБК), а сырой белок грозит сальмонеллезом.

Картофель с желудями или каштанами. По словам Пеньшина, добавки не заменят темное и прохладное место — их эффект наукой не доказан.

Холодильник. Онищенко против — он нужен для молочки и мяса, а картофелю подойдет сухое место. Пеньшин допускает холодильник при правильной температуре: при +4 °C крахмал переходит в сахар, который при жарке образует канцероген акриламид (данные EFSA). Британские ученые уточнили, что за 15 дней при +5 °C уровень сахара почти не менялся.

Квартира и балкон. Мешками запасаться не стоит: в прохладной кладовке или гардеробной без батареи картошка пролежит около месяца. На промерзающем балконе делают утепленные ящики с лампой накаливания или берут термосумки с электроподогревом на 100–300 литров (на маркетплейсах от ₽19 тыс. до ₽25 тыс.).