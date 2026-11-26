Желуди, свечи и холодильник: эксперты разобрали популярные лайфхаки по хранению овощей
Онищенко призвал не хранить картофель в холодильнике и выбросить зеленые клубни
Фото: [Подмосковье сегодня/Максим Цыбуляк]
Эксперты рассказали интернет-изданию «Ямал-Медиа», как сохранить овощи дома и почему многие трюки из интернета не работают — об этом поделились академик РАН Геннадий Онищенко и глава фермерского хозяйства Сергей Пеньшин.
Из-за дождей и засухи в этом году жители регионов жалуются на быструю порчу картофеля. Эксперты разобрали популярные советы по хранению и назвали рабочие способы.
Опасные и бесполезные лайфхаки из Сети
- Картофель с желудями или каштанами. По словам Пеньшина, добавки не заменят темное и прохладное место — их эффект наукой не доказан.
- Огурцы в сыром яичном белке. Даже в идеале огурцы лежат не дольше двух недель (писал РБК), а сырой белок грозит сальмонеллезом.
- Помидоры в банке со свечой. Огонь гаснет раньше, чем выгорает весь кислород, поэтому плоды все равно портятся. Спелые томаты лучше держать в прохладе или недолго в холодильнике.
- Чеснок в масле. Долгое хранение опасно из-за ботулизма — ученые советуют держать такой чеснок в холодильнике максимум четыре дня. Вариант с обработкой раствором перекиси, уксусной и надуксусной кислот в пластиковой банке у испанцев работал до четырех месяцев, но ученые рекомендуют ограничиться неделей.
Где и как хранить картофель
- Холодильник. Онищенко против — он нужен для молочки и мяса, а картофелю подойдет сухое место. Пеньшин допускает холодильник при правильной температуре: при +4 °C крахмал переходит в сахар, который при жарке образует канцероген акриламид (данные EFSA). Британские ученые уточнили, что за 15 дней при +5 °C уровень сахара почти не менялся.
- Квартира и балкон. Мешками запасаться не стоит: в прохладной кладовке или гардеробной без батареи картошка пролежит около месяца. На промерзающем балконе делают утепленные ящики с лампой накаливания или берут термосумки с электроподогревом на 100–300 литров (на маркетплейсах от ₽19 тыс. до ₽25 тыс.).
- Подготовка. Дачный урожай перед закладкой фермер советует промыть и обработать препаратом от болезней (не от жука) — так клубни лежат на два месяца дольше. Магазинный картофель уже обработан.
Что оставить, а что выбросить
- Позеленевшие клубни. Выбрасывать целиком: на свету в них накапливаются токсины соланин и чаконин (рекомендация псковского Роспотребнадзора). Хлорофилл, придающий цвет, тоже не повод рисковать здоровьем.
- Подгнившие, мороженые, сильно проросшие или усохшие. Отправлять в мусор, обрезать бесполезно и опасно.
- С маленькими ростками на плотном клубне. Можно вырезать ростки с запасом и очистить картофелину.
Правила для других овощей
- Репчатый лук. Держать в шелухе в прохладном проветриваемом месте — в сетке или корзине.
- Морковь и свекла. Хранить в холоде при высокой влажности, например в овощном ящике холодильника. У моркови заранее срезать ботву и убрать в пакет с отверстиями.
- Соседство. Складывать вместе только овощи со схожими требованиями к температуре и влажности, заранее убрав все подпорченные экземпляры.