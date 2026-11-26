Жители Одинцова стали свидетелями трогательной зимней сцены: на заснеженной улице местные жители заметили лису, которая с азартом резвилась в свежевыпавшем снегу, словно ребенок. Видео с хищницей, прыгающей по сугробам и кувыркающейся в белом покрывале, за считаные часы набрало тысячи просмотров в социальных сетях, сообщил REGIONS.

На кадрах видно, как пушистая гостья носится по нетронутому белоснежному покрывалу, подпрыгивает, падает на спину и зарывается в снег. Со стороны кажется, будто животное искренне радуется наступившей зиме и первому снегу. Однако за этим милым «танцем» кроется суровый закон дикой природы. Секрет необычного поведения зверя изданию REGIONS раскрыл зоолог и охотовед Валерий Аксенов.

По словам эксперта, в большинстве случаев подобные акробатические трюки на снегу — это так называемое «мышкование». Объясняя сложный термин, специалист уточнил: лиса таким образом выслеживает и добывает мышей и других мелких грызунов, которые прячутся под снегом. Прыжки и кувырки помогают ей точно определить местонахождение добычи по звуку и с размаху нырнуть в сугроб.

«Под толщей сугроба прячутся полевки и другие мелкие грызуны. Лиса обладает феноменальным слухом: она замирает, чутко ловит малейший шорох под настом, а затем совершает фирменный прыжок свечой и буквально вонзается мордой в сугроб, пытаясь прижать добычу лапами. Но бывает и так, что лисы действительно просто дурачатся:, чистят мех и получают удовольствие от морозного дня», — пояснил специалист.

Зоолог добавил, что русская зима для лисы — вполне комфортное время года. Природа наделила ее великолепной «шубой»: плотный густой подшерсток и длинный остевой волос не пропускают ледяной ветер и влагу, надежно защищая животное от морозов.

«Во время отдыха зверь просто сворачивается в тугой калачик, укутывая лапы и нос своим пушистым хвостом, который работает как теплое одеяло», — добавил зоолог.

В последнее время лисы все смелее заходят в города Подмосковья. С приходом холодов добывать пищу в глухих лесах становится сложнее, поэтому охотницы перемещаются поближе к человеку. Аксенов напомнил: как бы очаровательно ни выглядела резвящаяся лиса, приближаться к ней, пытаться погладить или подкормить с рук нельзя. Дикое животное остается диким, и близкий контакт с ним может быть опасен как для человека, так и для самой хищницы.

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