77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева поделилась новым снимком с Кипра, на котором предстала без макияжа и фильтров, передает VOICE.

Певица позировала в комнате, залитой солнечным светом. На ее лице и теле были заметны веснушки, а волосы с рыжеватым оттенком свободно лежали на плечах.

Фото: [ соцсети ]

Для фотосессии артистка выбрала легкий красный наряд в мелкий белый горох с открытыми плечами и оборками. Образ дополнил объемный картуз из белой кожи. Из украшений Пугачева оставила только тонкую цепочку.

Напомним, в конце февраля 2022 года Алла Борисовна покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным*. Первое время семья жила в Израиле, однако позднее перебралась на Кипр. Вместе с родителями за границей живут их дети — 13-летние двойняшки Гарри и Елизавета.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева пришла на концерт мужа, опираясь на руку помощницы.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.