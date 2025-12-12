«Скелет в кустах у моря». Находка на пляже Кони-Айленда поставила полицию в тупик: что известно о личности погибшего?

В Нью-Йорке, неподалеку от популярной набережной, сделана тревожная находка: были обнаружены человеческие останки. Как сообщает издание People, речь идет о черепе и костях, найденных в районе пляжа Кони-Айленд.

Загадочная история разворачивалась два дня. Сначала прохожие заметили череп в зарослях у променада Ригельмана — оживленной пешеходной зоны. На следующий день в той же локации поиски продолжились, и были найдены другие части скелета: кости рук, ног и дополнительные фрагменты. Все останки оказались скелетированными.

На данный момент у полиции нет ответов на ключевые вопросы: личность погибшего и обстоятельства его смерти остаются невыясненными. Местные жители шокированы происшествием. Один из них, выражая общее настроение, отметил: «Это просто экстрим какой-то. Получается, они лежали там очень давно. Все это очень печально». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что на пляжах Австралии обнаружили странные вонючие шары.