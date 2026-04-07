Скидка 50% и полная компенсация: как жителям Подмосковья получить лекарства по льготной схеме
Фото: [Лекарство/Медиасток.рф]
Жители Московской области из льготных категорий имеют право получать многие лекарства либо совершенно бесплатно, либо с 50-процентной скидкой. В отдельных случаях государство компенсирует полную стоимость препаратов. О том, кто может рассчитывать на такую поддержку и как правильно оформить льготу, REGIONS рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.
Основанием для получения фармацевтической поддержки является наличие официального статуса или подтвержденного заболевания из утвержденного перечня. Право на медикаменты без оплаты или с частичной компенсацией имеют:
- Пациенты с хроническими патологиями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, эпилепсией и ВИЧ-инфекцией.
- Граждане с инвалидностью I и II групп.
- Ветераны и участники Великой Отечественной войны.
- Дети, страдающие тяжелыми недугами.
Регулирование данного вопроса опирается на постановление Правительства РФ № 890, при этом перечни доступных препаратов делятся на федеральный и региональный уровни. Для уточнения актуального списка лекарств необходимо обратиться непосредственно к лечащему врачу, который владеет актуальной базой данных на текущий период.
Процесс оформления начинается в территориальной поликлинике. Терапевт выписывает льготный рецепт на основании заключения профильного специалиста — эндокринолога, кардиолога или онколога. Именно узкий специалист определяет схему терапии, которую затем фиксирует терапевт. При посещении медицинского учреждения при себе важно иметь паспорт и СНИЛС. Срок действия стандартного документа на получение составляет 30 дней, а в отдельных случаях, предусмотренных внутренними правилами клиники, продление возможно через систему телемедицины.
Особое внимание уделяется безопасности при получении препаратов. Специалисты рекомендуют использовать систему «Честный знак» для верификации подлинности через QR-код. Однако не стоит забывать и о визуальном контроле:
- Целостность упаковки и заводская пленка без следов перепайки.
- Соответствие сроков годности на внешней коробке и внутреннем блистере.
- Качественная типографская печать инструкции без грамматических ошибок.
- Соответствие внешнего вида таблеток описанию в аннотации.
При возникновении любых сомнений в качестве упаковки или содержимого эксперты настоятельно советуют не начинать прием препарата, а немедленно обратиться за консультацией к фармацевту или выписавшему рецепт врачу.
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ усилить эффект препаратов.