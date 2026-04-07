Скидка 50% и полная компенсация: как жителям Подмосковья получить лекарства по льготной схеме

Жители Московской области из льготных категорий имеют право получать многие лекарства либо совершенно бесплатно, либо с 50-процентной скидкой. В отдельных случаях государство компенсирует полную стоимость препаратов. О том, кто может рассчитывать на такую поддержку и как правильно оформить льготу, REGIONS рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Основанием для получения фармацевтической поддержки является наличие официального статуса или подтвержденного заболевания из утвержденного перечня. Право на медикаменты без оплаты или с частичной компенсацией имеют:

Пациенты с хроническими патологиями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, эпилепсией и ВИЧ-инфекцией.

Граждане с инвалидностью I и II групп.

Ветераны и участники Великой Отечественной войны.

Дети, страдающие тяжелыми недугами.

Регулирование данного вопроса опирается на постановление Правительства РФ № 890, при этом перечни доступных препаратов делятся на федеральный и региональный уровни. Для уточнения актуального списка лекарств необходимо обратиться непосредственно к лечащему врачу, который владеет актуальной базой данных на текущий период.

Процесс оформления начинается в территориальной поликлинике. Терапевт выписывает льготный рецепт на основании заключения профильного специалиста — эндокринолога, кардиолога или онколога. Именно узкий специалист определяет схему терапии, которую затем фиксирует терапевт. При посещении медицинского учреждения при себе важно иметь паспорт и СНИЛС. Срок действия стандартного документа на получение составляет 30 дней, а в отдельных случаях, предусмотренных внутренними правилами клиники, продление возможно через систему телемедицины.

Особое внимание уделяется безопасности при получении препаратов. Специалисты рекомендуют использовать систему «Честный знак» для верификации подлинности через QR-код. Однако не стоит забывать и о визуальном контроле:

Целостность упаковки и заводская пленка без следов перепайки.

Соответствие сроков годности на внешней коробке и внутреннем блистере.

Качественная типографская печать инструкции без грамматических ошибок.

Соответствие внешнего вида таблеток описанию в аннотации.

При возникновении любых сомнений в качестве упаковки или содержимого эксперты настоятельно советуют не начинать прием препарата, а немедленно обратиться за консультацией к фармацевту или выписавшему рецепт врачу.

