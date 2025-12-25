«"Скидка" на съемную крышу». Депутаты предлагают налоговый вычет на аренду жилья для студентов и пенсионеров

Фракция «Справедливая Россия» выступила с законодательной инициативой, направленной на поддержку россиян, вынужденных снимать жилье. Депутаты предлагают ввести специальный налоговый вычет по расходам на аренду для социально уязвимых категорий граждан.

Соответствующее обращение было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, его текст имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья», — указано в документе.

Согласно проекту, сумма компенсации может быть ограничена. Предельный размер вычета предлагается установить на уровне 50% от среднерыночной стоимости аренды аналогичного жилья в конкретном регионе.

Сегодня, отметил Сергей Миронов в комментарии агентству, съемная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов. Новая мера призвана облегчить именно это финансовое бремя для наименее защищенных слоев населения.

Ранее сообщалось о том, что самое дешевое жилье столицы оказалось меньше стандартной кухни.