Скидка решает? Почему Индия не откажется от российской нефти — объясняет эксперт

Индия намерена и дальше закупать российскую нефть, несмотря на критику и повышенные пошлины со стороны США. По словам российского представителя, Москва предлагает нефть со скидкой около 5%, что делает эти поставки практически незаменимыми для третьей по величине экономики Азии. Грива также выразил уверенность, что товарооборот между странами будет стабильно расти примерно на 10% ежегодно.

Как отмечает издание, российская нефть стала для Индии ключевым инструментом сдерживания инфляции благодаря конкурентной цене. Если ранее Нью-Дели зависел от ближневосточных поставок, то после введения ценового потолка на российское сырье ситуация кардинально изменилась. К середине 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг 1,7 млн баррелей в сутки, что составило почти 37% от всего объема закупаемого сырья.

