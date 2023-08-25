Склад для хранения металлических деталей появился в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе завершилось строительство одноэтажного склада, где будут хранить металлические штампованные детали и профили, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В сообщении ведомства уточнили, что объект получил положительное заключение от сотрудников ГБУ «СтройЭксперт». Площадь здания составляет 750 квадратных метров. Помещение неотапливаемое и не предполагает постоянных рабочих мест. Планируется, что работники предприятия будут находиться в помещении не более двух часов непрерывно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.