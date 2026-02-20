Склеп возрастом 4000 лет: археологи пришли в шок от находки на юге Испании

Археологи сделали сенсационное открытие в провинции Севилья. На одном небольшом участке они обнаружили захоронения четырех разных типов, включая братскую могилу с останками более 20 человек, пишет Planet Today.

Группа европейских археологов совершила невероятное открытие на юге Испании. В районе Вильяверде-дель-Рио ученые наткнулись на древний некрополь, который удивил их своим разнообразием. Раскопки велись несколько лет, и результат превзошел все ожидания.

На склоне холма Меса Редонда, где раньше находили следы поселений разных эпох, исследователи обнаружили целых семь гробниц. Самое поразительное, что на крошечном участке длиной всего 12 метров соседствуют захоронения четырех разных типов. Для региона реки Гвадалквивир такая находка стала настоящей сенсацией — раньше ничего подобного здесь не встречали.

Среди могил нашли простые ямы, где умершие лежали в позе эмбриона, и более сложные каменные ящики с крышками. Но главный сюрприз ждал ученых в двух коллективных усыпальницах. В одной из них, куда вел каменный коридор, покоились останки как минимум 20 человек. Кости лежали в беспорядке, перемешанные друг с другом. Это говорит о том, что гробницу использовали как фамильный склеп на протяжении многих поколений: старые останки просто отодвигали, чтобы положить новых умерших.

В братской могиле археологи нашли и самые ценные предметы — два бронзовых шила и керамический сосуд. Именно они помогли определить возраст захоронения. Ученые считают, что некрополь относится к эпохе средней бронзы, то есть ему почти 4 тысячи лет. Находка заставит пересмотреть историю заселения юга Пиренейского полуострова.