Сколько баллов дают за детей в декрете: юрист раскрыл детали, о которых умалчивают

Многодетным матерям при формировании страхового стажа учитываются периоды ухода за каждым ребенком, пока ему не исполнится полтора года. Об этом 27 марта рассказала Анна Покровская, ассистент кафедры гражданского права и процесса юридического института РУДН, пишет «РИА Новости» .

Специалист пояснила, что в общей сложности в стаж можно включить не более шести лет такого ухода. При этом за каждый год, проведенный дома с детьми, продолжают начисляться индивидуальные пенсионные коэффициенты. Их количество зависит от очередности рождения ребенка: за первенца дают 1,8 балла, за второго — 3,6, за третьего и каждого последующего — по 5,4 балла.

Покровская также обратила внимание на важный нюанс: если периоды работы и ухода за ребенком совпадают по времени, женщина имеет право сама решать, какой именно отрезок засчитать в страховой стаж.