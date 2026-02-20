Сколько блинов можно есть на Масленицу без вреда для здоровья

В период Масленицы важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта и корректировать количество съеденных блинов в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Об этом « Газете.Ru » сообщила доктор современной и китайской медицины Ирина Старкова.

Специалист отметила, что при признаках застоя желчи — раздражительности, ощущении горечи во рту, сухости кожи и выраженной тяге к кофе — не стоит переедать. По ее словам, в такой ситуации оптимальным количеством станут три–четыре блина. Она рекомендовала выбирать более легкие варианты с небольшим добавлением топленого масла и зелени, например укропа или петрушки. В качестве напитка врач советует настой шиповника, который мягко поддерживает работу печени и помогает организму адаптироваться к весеннему периоду.

Если же после еды возникают слабость, сонливость или сильная жажда, это может свидетельствовать о перегрузке поджелудочной железы. В этом случае специалист рекомендует ограничиться двумя блинами. Предпочтение стоит отдавать легким сочетаниям — например, с нежирной сметаной или яблочным пюре. Врач также обращает внимание на напитки: компот из сухофруктов без сахара, по ее словам, способствует более мягкому пищеварению и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Отдельные рекомендации касаются людей, склонных к вздутию. Старкова пояснила, что подобная реакция на мучные изделия часто связана с нарушением баланса кишечной микрофлоры. При таких особенностях даже небольшое переедание может вызвать выраженный дискомфорт. Специалист считает оптимальным ограничиться одним, максимум двумя блинами. Она советует готовить их на кефире или простокваше, избегать дрожжевого теста и выбирать ржаную либо гречневую муку. В качестве дополнения подойдет мятный чай с имбирем, который помогает уменьшить спазмы и процессы брожения.

В завершение врач подчеркнула, что значение имеет не только количество съеденного, но и сам процесс приема пищи. По ее мнению, важно есть медленно, тщательно пережевывать и обращать внимание на сигналы организма. При осознанном подходе традиционные масленичные угощения могут стать поддержкой для организма, а не причиной перегрузки пищеварительной системы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье блины на Масленицу стоят от 35 рублей за штуку.