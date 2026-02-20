Масленичный сервис в Подмосковье: аналитики подсчитали стоимость готовых блинов

Традиции Масленицы в Московской области в текущем году успешно адаптировались к современному ритму жизни, предложив жителям формат «праздника под ключ». Аналитики сервиса «Авито» зафиксировали резкий всплеск интереса к заказу готовых домашних блинов, которые профессиональные повара и домохозяйки доставляют прямо к порогу. Согласно исследованию, опубликованному REGIONS , минимальный порог вхождения в праздничное меню начинается всего с 35 рублей за одно изделие. Такой подход позволяет избежать многочасового стояния у плиты, сохраняя при этом вкус аутентичного домашнего блюда.

География предложений охватывает практически весь регион, при этом в каждом крупном округе сложились свои ценовые предложения. Например, в Королеве классическая выпечка предлагается по самой доступной цене в 35 рублей, а доставка часто осуществляется и в соседние Мытищи, Пушкино или столицу. Продавцы соревнуются в креативности, предлагая не только штучный товар разной толщины и текстуры, но и нарядные гастробоксы — готовые подарочные наборы, которые можно преподнести близким или коллегам.

Для тех, кто предпочитает более основательные трапезы, кулинары из Воскресенска подготовили ассортимент фаршированных изделий. Стоимость сытных блинов с разнообразными начинками начинается от 600 рублей за килограмм, что делает их полноценной альтернативой основному обеду. В Подольске средняя цена за штуку составляет около 40 рублей.

По предварительным расчетам, стандартная партия из 30 блинов для семейного чаепития обойдется заказчику примерно в 1,2 тысячи рублей.

По словам организаторов таких поставок, они готовы работать как с индивидуальными клиентами, так и с крупными заказами для массовых гуляний, предлагая широкую палитру вкусов — от традиционного варенья до изысканных несладких наполнителей.

