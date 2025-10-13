Сколько россиян остаются заложниками в Мьянме? Тревожные данные от дипломата

По официальным данным, в приграничных с Таиландом районах Мьянмы продолжают удерживаться граждане России, принуждаемые к работе в мошеннических колл-центрах.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил Илья Ильин, возглавляющий консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

Дипломат, имеющий непосредственный опыт освобождения соотечественников, отметил, что часть россиян находятся в этих центрах, формально согласившись на работу. Такую информацию предоставили те, кому ранее удалось выбраться из плена.

Относительно граждан, удерживаемых против их воли, Ильин сообщил, что такие случаи с высокой долей вероятности имеют место. Однако точной статистики по количеству принуждаемых россиян нет.

«Об этом (о наличии российских невольников в колл-центрах - ред.) можно говорить с большой долей вероятности, информация такая есть, однако точное количество таких россиян нам неизвестно, да, наверно, и не может быть известно», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в рабство в Мьянме попадают россияне, мечтающие о легком и большом заработке.