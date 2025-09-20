Сколько россияне готовы потратить на подарок? Шокирующие результаты исследования

Более существенную сумму, до 10 тысяч рублей, планирует потратить каждый пятый респондент. Еще 18% опрошенных готовы на траты от 11 тысяч рублей, при этом 3% из этой группы рассматривают возможность покупки подарков ценой свыше 100 тысяч рублей. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Как выяснилось, для многих ключевым мотивом к приобретению дорогого презента является желание доставить радость близкому. Почти половина (42%) опрошенных согласны переплатить, если найдут уникальную вещь, которая точно обрадует близкого человека. Для 27% решающим фактором становится особый случай, например юбилей. При этом каждый третий (30%) всегда стремится выбрать самый дорогой подарок из возможных, руководствуясь принципом «лучшее — для близких». Лишь 1% участников уверены, что ценность подарка определяется эмоциями, а не его стоимостью.

Главным праздником, на который россияне готовятся потратиться, является день рождения родного человека — этот вариант выбрали 62% респондентов. Около 18% опрошенных могут преподнести ценный подарок на любое торжество, если в этом будет необходимость.

Менее популярными поводами для значительных трат оказались Новый год (10%) и другие семейные праздники (8%). При этом 2% респондентов отметили, что дарят дорогие вещи своим близким просто так, без особого повода.

Ранее психолог объяснила, почему Стас Пьеха не торопится жениться и дарить дорогие подарки в начале отношений.