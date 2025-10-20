Сколько стоит оливье в 2025 году

Стоимость традиционного новогоднего салата в 2025 году выросла по сравнению с прошлым годом, сообщает Life со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко. По его подсчетам, порция оливье на четверых обойдется в среднем в ₽701, тогда как в 2024 году она стоила ₽601.

Для расчета использовались средние розничные цены на основные ингредиенты в сетевых магазинах. Так, 400 граммов вареной колбасы стоят около ₽244, маринованных огурцов — ₽155, зеленого горошка — ₽100, четырех яиц — ₽64, майонеза — ₽85, картофеля — ₽27, моркови — ₽25, а репчатого лука — около ₽5,2.

В итоге стоимость салата выросла примерно на 2,5%, что значительно ниже уровня инфляции, зафиксированного Росстатом — около 8% за год. Эксперт объяснил это тем, что ряд продуктов, входящих в состав оливье, заметно подешевели. В частности, снизились цены на яйца, картофель и морковь. Однако вареная колбаса и майонез, напротив, подорожали, что частично нивелировало экономию.

Ранее сообщалось, что мандарины к Новому году могут подорожать на 20%.