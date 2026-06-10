Сколько теперь стоят компьютеры после нового скачка: обзор ноутбуков

Мировые производители компьютеров готовят новое повышение цен на фоне резкого удорожания микросхем памяти, которое уже влияет на рынок. Одной из первых пересмотреть цены намерена Lenovo, сообщает TrendForce.

Производители ПК готовят новый виток подорожания

Рынок персональных компьютеров оказался под давлением из-за стремительного роста цен на микросхемы памяти. По данным аналитиков TrendForce, за год стоимость чипов на спотовом рынке увеличилась примерно в четыре раза, что уже напрямую отражается на конечной цене устройств.

Lenovo откладывает пересмотр цен до окончания акций

Lenovo сохраняет текущие цены до завершения июньских распродаж в Китае. После окончания промоакций компания планирует новую корректировку стоимости. Ожидается повышение, сопоставимое с мартовским пересмотром, когда отдельные модели подорожали более чем на 150 долларов.

Dell готовит рост цен в июле

Dell готовит очередное повышение цен. В серверном сегменте продукция уже подорожала на 20–40%, а ранее часть ПК выросла в цене до 30%. Дополнительная корректировка ожидается в июле.

HP компенсирует спад продаж

HP ранее уже пересматривала цены и прогнозирует снижение поставок ПК во втором полугодии на 18–19%. При этом компания рассчитывает компенсировать падение продаж за счет более высокой средней стоимости устройств.

Другие игроки также повышают стоимость

Acer планирует увеличить цены примерно на 5% из-за нехватки процессоров. ASUS фиксирует рост цен на внутреннем рынке на 25–30% и не исключает сохранения тенденции до конца года.

Рынок памяти остается ключевым фактором давления

Главным фактором роста цен остается дефицит микросхем памяти. Стоимость DDR4 объемом 8 ГБ на пиковых уровнях достигла около 20 долларов за чип, что усилило давление на всю индустрию компьютерной техники.