«Сколько жен тебе нужно?» Почему христиане живут с одной, а мусульмане могут с четырьмя

Вопрос многоженства в России — это табу, за которое общество хватается как за триггер. В светском государстве это уголовно наказуемо. Однако в начале марта 2026 года, на фоне иска египтянина в Петербурге, требовавшего признать его религиозный брак, эта тема снова ворвалась в инфополе. Но давайте отбросим эмоции и разберемся: почему одна из мировых религий разрешает мужчине иметь до четырех жен, а другая называет это «скотским делом»?

Ислам: «Женитесь на тех, что нравятся вам, но будьте справедливы»

Начнем с того, что ислам вовсе не является «изобретателем» многоженства. Как отмечают богословы, полигамия была распространена у большинства народов мира задолго до пророка Мухаммада. Заслуга Корана в другом — он жестко ограничил этот процесс, поставив его в рамки закона и справедливости.

Согласно священному тексту, мужчина может иметь до четырех жен, но с одним колоссальным условием. Аллах говорит в суре «Ан-Ниса» (4:3): «…женитесь на женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной».

Исламский ученый Джамал Бадави поясняет, что главное требование здесь — абсолютное равенство между женами во всем: в обеспечении, жилье, времени, которое им уделяется. Если мужчина не может быть справедливым, многоженство для него под строгим запретом. Более того, в Коране есть аят, который намекает на то, что достичь идеального равенства в чувствах практически невозможно, и это служит дополнительным моральным ограничителем.

Зачем же тогда это разрешение? Исторически оно решало социальные проблемы: забота о вдовах и сиротах после войн, защита женщин, оставшихся без кормильца. «Цель многоженства в Исламе — не желание найти себе нового полового партнера, а довольство Аллаха через заботу о тех, кто нуждается в защите», — подчеркивают современные теологи.

Христианство: «Двое станут одной плотью, а не четверо»

В христианской традиции позиция прямо противоположная, и корнями она уходит в сам текст Библии.

Сторонники многоженства иногда любят тыкать оппонентов цитатами из Ветхого Завета, где патриархи вроде Авраама или Иакова имели несколько жен. На это православные апологеты отвечают четко: в те времена Бог попускал многоженство, глядя на жестокосердие и нравственную грубость людей, но это никогда не было нормой. Первый, кто упоминается в Библии как многоженец, — Ламех, потомок Каина, убийца.

Уже в Ветхом Завете начинается движение к моногамии. Царям прямо запрещалось «умножать число жен», чтобы сердце их не развратилось. А пророки используют образ брака как союз одного мужа и одной жены для иллюстрации отношений Бога и Израиля.

Новый Завет ставит окончательную точку. Иисус Христос, отвечая фарисеям, возвращается к истокам: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Ключевое слово здесь — два. Не три, не четыре.

Апостол Павел в посланиях недвусмысленно пишет: «Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». В правилах святых отцов многобрачие (полигамия) прямо называется «делом скотским и совершенно чуждым человеческому роду», а грех этот ставится выше блуда.

Что в сухом остатке?

Мы имеем две абсолютно разные логики:

1. Ислам считает, что существует социальная проблема (избыток женщин, вдовы, сироты) и дается легальный механизм ее решения под строгим контролем (условие справедливости и ограничение в четырех женах). 2. В христианстве брак — это образ союза Христа и Церкви, где «Глава» одна, и «Тело» одно. Это онтологическое единство, которое не может быть умножено.

Обе системы согласны в одном: и там, и там путь похоти и несправедливости — это грех. Разница лишь в том, что ислам оставляет лазейку для тех случаев, когда, по мнению авторов Корана, моногамия может привести к худшим социальным последствиям, чем контролируемая полигамия.

Что говорит закон РФ?

В России многоженство запрещено. Повторный брак без расторжения предыдущего влечет уголовную ответственность. Религиозный брак (никах, венчание) не имеет юридической силы без регистрации в ЗАГСе.

Многоженство в других религиях

· Иудаизм: Талмудическое право разрешало многоженство. Оно было запрещено для евреев-ашкеназов указом рабби Гершома около 1000 года н. э., но сефардские общины практиковали его дольше. · Мормонизм (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней): Ранние мормоны практиковали многоженство. Официально церковь запретила эту практику в 1890 году, и сейчас она строго запрещена.

Современный кейс

В марте 2026 года в Петербурге суд рассматривал иск гражданина Египта Мохамеда Рами, который пытался оспорить запрет на въезд в РФ, ссылаясь на наличие «религиозного брака». Суд встал на сторону закона, но эксперты, включая члена СПЧ Кирилла Кабанова, назвали сам факт такого иска «тревожным сигналом» о попытках легализации параллельной правовой системы.