Скончалась самая возрастная жительница планеты

Самая старая женщина в Японии и самый возрастной человек на планете, Томико Итоока, скончалась на 116-м году жизни. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации агентства, ее смерть произошла 29 декабря естественным образом. Титул самой старой на земле ей был присвоен в декабре 2023 года после кончины 116-летней Фуса Тацуми, также из Японии.

Официально статус старейшей жительницы планеты был закреплен за Томико Книгой рекордов Гиннесса в сентябре 2024 года. Теперь новым рекордсменом стала 116-летняя Ина Канабарро Лукас из Бразилии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании скончался самый старый известный в мире мужчина, чей возраст был документально подтвержден. Джон Альфред Тиннисвуд умер на 113-м году жизни.