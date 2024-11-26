Mirror: самый старый мужчина в мире умер в Великобритании в возрасте 112 лет

В Великобритании скончался самый старый известный в мире мужчина, чей возраст был документально подтвержден. Джон Альфред Тиннисвуд умер на 113-м году жизни. Об этом сообщила газета Mirror.

Тиннисвуд был признан самым старым во всем мире мужчиной в возрасте 111 лет. В августе 2024 года он отметил свое 112-летие. И вот теперь журналисты сообщили о его смерти со ссылкой на заявление семьи рекордсмена.

«Самый пожилой мужчина в мире… скончался в возрасте 112 лет», — указали они в статье.

Перед смертью Тиннисвуд находился в доме для престарелых в городе Саутпорт. У него осталась в живых дочь, четверо внуков, а также трое правнуков.

Ранее сообщалось, что в Италии скончался мужчина, который дольше всех в мире жил с прогерией. Это наследственное генетическое заболевание характеризуется очень быстрым старением. Сэмми Бассо продержался с ним 28 лет. Средняя продолжительность жизни при такой болезни составляет всего 13-15 лет.