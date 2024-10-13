Скончался известнейший олигарх и банкир из 90-х Александр Смоленский

Умер бизнесмен Александр Смоленский — участник «семибанкирщины», один из самых известных олигархов и предпринимателей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Создатель и глава банка «Столичный» (позже «СБС-Агро»), а также участник «семибанкирщины», скончался на 71-м году жизни. Как именно это произошло издание не уточняет.

«СБС-Агро» являлась одной из крупнейших финансовых компаний в России в середине 90-х. Банк разорился через два года, кинув рекордное количество вкладчиков.

Примечательно, что Александр Смоленский был одним из тех, кто финансировал предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Были и другие предприниматели, вложившиеся в политический курс. Их неформально называли «семибанкирщиной».

Ранее сообщалось, что в столице скончался известный композитор Вячеслав Добрынин.