Mash: в одной из московских клиник умер Вячеслав Добрынин

В Москве на 79-м году жизни умер композитор Вячеслав Добрынин, сообщил Mash. Артист скончался 1 октября в одной из столичных клиник. Отмечается, что туда его госпитализировали меньше недели назад с инсультом.

26 сентября SHOT сообщил, что Добрынина в тяжелом состоянии отвезли в московскую больницу. Врачи никаких прогнозов не давали.

Как отметил источник, последний месяц артист не мог вставать с постели. Состояние Добрынина ухудшилось в начале сентября.

Композитор уже перенес два инсульта. Из-за последствий артист получил инвалидность. Как рассказала SHOT жена Добрынина, последние несколько лет композитор перестал давать концерты и гастролировать. Семья посвящала все время лечению Добрынина и поддержанию его жизнедеятельности.

Добрынин написал известные для россиян и не только композиции, которые также звучали в советских фильмах. К его авторству относятся композиции к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко.

Ранее сообщалось, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актера Василия Ливанова.