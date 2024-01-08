Скончался легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр

Один из величайших защитников в истории футбола скончался в возрасте 78 лет.

Родственники Беккенбауэра подтвердили смерть спортсмена. Летом 2023 года у футболиста начались проблемы со здоровьем, которые сыграли роль в трагедии. Однако подробности близкие не раскрыли. Информация появилась в зарубежных источниках и российских СМИ.

Франц Беккенбаэур дважды получал «Золотой мяч» в 1974 и 1976 годах, считается одним из самых талантливых футболистов в истории на позиции защитника. В основном он играл за ФК «Бавария».

Благодаря Беккенбаэуру клуб победил в чемпионатах Западной Германии. Страна взяла три европейских Кубка чемпионов и Межконтинентальный кубок. Также футболист был в составе «Космоса» (США) и «Гамбурга» (ФРГ).

Чемпионат мира немецкая команда с Беккенбаэуром выиграла в 1974 году, чемпионат Европы - в 1972-м.