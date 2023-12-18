Скончался миллионер-отшельник из Великобритании, выигравший рекордный джекпот

Один из самых странных миллионеров разбогател в 1990-е, после чего уехал в глушь.

Пол Мэддисон считается необычным победителем лотереи, который вел размеренную жизнь. Он и его товарищ держали фирму по установке окон в Гастингсе. Доход был небольшой, но позволял им кормить семьи. Слава нагрянула к Мэддисону неожиданно. В 1995 году он выиграл 22,6 млн фунтов стерлингов. По современному курсу это более 50 млн рублей, пишет Lenta.ru.

При этом Пол и его друзья всегда брали дорогие билеты за 50 фунтов стерлингов и постоянно ставили на одни и те же числа. В какой-то момент британцам повезло.

«И даже после победы жена Пола говорила, что 50 фунтов в неделю на лотерею — жуткая трата денег. Это было очень смешно», — отметил друг Мэддисона.

После победы мужчину как подменили: он развелся с супругой, как полагают, из-за ее измены, оборвал многие контакты и уехал в город Перт для спокойной и тихой жизни. Его друг, разделивший приз, потерял с ним связь еще 20 лет назад. В 1997 году Мэддисон женился на шотландке и они зажили, как говорят, роскошно.

«После они купили поместье XVI века Robgill Tower в округе Дамфрис-энд-Галловей. Этот старинный дом, который СМИ называли «замком», Мэддисон превратил в настоящую неприступную крепость». - отмечает Daily Mirror.

Однако после этого следы пары стали бледнее: они продали почти все богатство, уехали, и исчезли из поля зрения. Предполагают, что отшельник и его супруга связались с сектой. В начале 2023 года 73-летний Мэддисон скончался практически вслед за женой, но причины их смерти до сих пор неизвестны.