Умер призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков

Ушел из жизни трехкратный призер Олимпийских игр в плавании, советский спортсмен Дмитрий Волков. Ему было 58 лет.

О смерти пловца в своем телеграм-канале сообщила олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская. Она отметила, что много раз пыталась связаться с Волковым на протяжении двух недель, однако не получала обратной связи.

По словам Вайцеховской, трагическую новость она получила от брата пловца. Причиной смерти стала онкология, развившаяся в его желудке в 2024 году.

«Не удалось вытащить. Не все соревнования мы выигрываем», — написала Вайцеховская.

Она отметила, что Волкову в борьбе с болезнью помогали друзья и знакомые. Отдельно журналист отметила усилия Михаила Мамиашвили, с которым спортсмен выступал в одной команде на Олимпиаде в Сеуле.

Волков был успешным советским пловцом, который специализировался на плавании брассом. В 1984 году ему присвоили звание Заслуженного мастера спорта СССР.

Волков являлся обладателем трех олимпийских медалей — серебра Олимпийских игр в Барселоне 1992 года в комбинированной эстафете 4×100 метров в составе Объединенной команды и двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Сеуле 1988 года (в 100 метрах брассом и в комбинированной эстафете 4×100 метров). В его активе также остались четыре титула чемпиона Европы и множество званий чемпиона СССР.

Пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров в 25-метровом бассейне (59,30 секунды), который удерживался в течение 2,5 года. С 2009 года и до конца жизни он занимал пост главного редактора журнала «Плавание».

Отпевание Волкова состоится 19 января в ночь на Крещение, в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве.

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