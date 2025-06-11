Скончался советский и российский поэт с мировым именем

В Тюмени скончался известный ямальский поэт и писатель Николай Шамсутдинов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент культуры Тюменской области.

Николай Шамсутдинов — автор 60 поэтических сборников, выпускник Литературного института имени Горького. Отметили, что он оставил заметный след в советской и российской литературе. Гению слова и рифмы было 75 лет. Причину смерти не раскрыли.

Родившийся в ямальском поселке Яр-Сале в 1949 году, Шамсутдинов начал публиковаться в 1976 году. Его дебютный цикл «Широкие ветры» появился в «Литературной России». Писатель получил международное признание — в 1991 году он читал лекции в университетах Дании, был членом Всемирной ассоциации писателей.

В Тюмени Шамсутдинов возглавлял областной фонд защиты творческой интеллигенции, активно участвовал в культурной жизни региона. Его творческое наследие включает не только поэзию, но и общественную деятельность, направленную на поддержку коллег по литературному цеху. Смерть писателя стала потерей для российской культуры, особенно для литературного сообщества Ямала и Тюменской области.

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